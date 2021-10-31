بيل غيتس يحتفل بعيد ميلاده الـ 66 بحضور جيف بيزوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

اختار الملياردير ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، أن يحتفل بعيد ميلاده الأول بعد طلاقه، بصحبة الملياردير جيف بيزوس، مؤسس أمازون.



وأشار تقرير لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إلى أن حفل الميلاد الـ 66 لبيل غيتس، والذي جرى في منتجع تركي بجزيرة بودروم على البحر الأبيض المتوسط، شهد حضور 50 ضيفا جرى نقلهم بطائرة هليكوبتر من يخته المستأجر ”لانا“، الذي تبلغ تكلفته مليوني دولار في الأسبوع إلى شاطئ نادي ”سي مي“.

ووفق ”ديلي ميل“، فإن هذا اليخت المستأجر يحوي صالة ألعاب رياضية وجاكوزي وناديا شاطئيا ومسبحا.