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وزير الطاقة والمياه اللبناني: نواجه "شحا مائيا" ومشاريع السدود توقفت بسبب غياب التمويل

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال في حوار مع "سبوتنيك"، ينشر في وقت لاحق، إن لبنان لديه فرص كبيرة للاستفادة من هطول الأمطار، ومن المياه الجوفية المتجددة، حيث هناك مساع لحصدها واستخدامها الفترة المقبلة.

© Sputnik . Zahraa Al Amir

وأوضح فياض أن لبنان لديه العديد من المشروعات لمواجهة أزمة الشح المائي، أهمها بناء عدد من السدود، مؤكدًا أن العمل بدأ فيها بالفعل، وتم إنجاز جزء كبير، لكنها توقفت الفترة الأخيرة بسبب غياب التمويل، والأزمة الاقتصادية.

وفي شهر أغسطس/آب الماضي، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن أكثر من أربعة ملايين لبناني قد يواجهون نقصا حادا في المياه أو قد تنقطع المياه عنهم تماما بسبب أزمة الوقود الشديدة.

وقالت ممثلة اليونيسف في لبنان، يوكي موكو: "يتعرض قطاع المياه في لبنان للخراب والدمار بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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