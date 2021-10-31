شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسمح للسياح من ليبيا وسوريا بالدخول للبلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه السماح للمجموعات السياحية من الجنسية الليبية بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل عن 5 أشخاص وضمن برنامج سياحي معتمد، وعلى أن يتم دخولهم وخروجهم ضمن "مينافست معتمد" مع وجود ضمانات المغادرة من قبل المكاتب السياحية.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، أن الفرايه قرر أيضا السماح للمجموعات السياحية من الجنسية السورية بالدخول إلى المملكة بعد قيام المكاتب السياحية بتقديم طلب لدى وزارة الداخلية الأردنية "حسب الأصول"، كما تعهد المكتب السياحي بالتزام هذه المجموعات بالبرنامج السياحي المعد مسبقا، والاحتفاظ بجوازات سفرهم لدى المكاتب السياحية التي استقدمتهم لحين مغادرتهم البلاد.
وتم رفع القيود عن رعايا (ألبانيا ومولدافيا)، بحيث يتم منح رعايا هاتين الدولتين تأشيرات الدخول من خلال البعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج أو من خلال المراكز الحدودية عند الوصول دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.