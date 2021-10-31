شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسمح للسياح من ليبيا وسوريا بالدخول للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه السماح للمجموعات السياحية من الجنسية الليبية بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى ‏موافقة مسبقة، شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل عن 5 أشخاص وضمن برنامج ‏سياحي معتمد، وعلى أن يتم دخولهم وخروجهم ضمن "مينافست معتمد" مع وجود ‏ضمانات المغادرة من قبل المكاتب السياحية. ‏‏

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، أن الفرايه قرر أيضا السماح للمجموعات السياحية من الجنسية السورية بالدخول إلى المملكة بعد قيام المكاتب ‏السياحية بتقديم طلب لدى وزارة الداخلية الأردنية "حسب الأصول"، كما تعهد المكتب السياحي بالتزام هذه ‏المجموعات بالبرنامج السياحي المعد مسبقا، والاحتفاظ بجوازات سفرهم لدى المكاتب السياحية التي ‏استقدمتهم لحين مغادرتهم البلاد.

وتم رفع القيود عن رعايا (ألبانيا ومولدافيا)، بحيث يتم منح رعايا هاتين الدولتين تأشيرات الدخول ‏من خلال البعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج أو من خلال المراكز الحدودية عند الوصول دون الحاجة إلى ‏موافقة مسبقة.