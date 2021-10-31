شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إسرائيل يهاجم خصومه بالسعى لإفشال تمرير الموازنة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، خصومه السياسيين ، قائلا "إنهم يفعلون كل شيء من أجل إفشال تمرير الموازنة العامة في الكنيست والذهاب إلى انتخابات خامسة".

ونسبت صحيفة "معاريف" العبرية إلى بينيت قوله قبل سفره إلى اسكتلندا للمشاركة في قمة المناخ "أريد أن أوضح لكم ما نراه هنا.. بمجرد إقرار الميزانية هذا الأسبوع.. نشتري سنوات من الاستقرار للحكومة.. والمعارضة تعني التفكك والتفكك.. فهم يفهمون ذلك، وهم يائسون، يائسون لإسقاط الميزانية والذهاب بإسرائيل إلى انتخابات خامسة.. هذا هو هدفهم.. لذلك، نتطلع إلى أسبوع حافل".

وأضاف بينيت "لن يتركوا شيئا لن يفعلوه هذا الأسبوع من أجل تقليص الميزانية والذهاب إلى الانتخابات الخامسة.. أريد أن أطمئن الجميع - أشفق على الجهد. سنمرر الميزانية، وسوف تمر الميزانية، الميزانية سوف تمرر لأن دولة إسرائيل بحاجة إلى الاستقرار، وسيتم تمرير الميزانية لأن الدولة بحاجة إلى إدارة جيدة وهادئة ،وسيتم تمرير الميزانية لأن لا أحد يريد إدارة انتخابات لا نهاية لها".

يُشار إلى أنه حال عدم تمرير الموازنة العامة الإسرائيلية بحلول يوم 14 نوفمبر ينحل الائتلاف الحاكم تلقائيًا وستذهب إسرائيل إلى الانتخابات للمرة الخامسة.