شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى عراقى يعلن فرض حظر التجوال فى قضاء المقدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر أمني عراقي أن السلطات الأمنية قررت فرض حظر التجوال في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.



وقال المصدر في تصريحات لقناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد، إن السلطات الأمنية قررت فرض حظر للتجوال في القضاء دون ذكر المزيد من التفاصيل حول أسباب فرض حظر التجوال.



يشار إلى أن قرية الرشاد في أطراف قضاء المقدادية قد تعرضت في وقت سابق من الشهر الجاري إلى هجوم من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي؛ ما أسفر عن وقوع نحو 30 شخصا مابين قتيل ومصاب.