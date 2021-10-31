شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة: قراصنة روس يخترقون "جراف" للمجوهرات ويطلبون فدية ضخمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت صحيفة بريطانية، إن قراصنة روسا اخترقوا مؤسسة ”جراف“ للمجوهرات في لندن والتي تعد من أكبر شركات المجوهرات في أوروبا.



وأشارت صحيفة ”ديلي ميل“ إلى أن القراصنة طالبوا بفدية بملايين الدولارات بعد التهديد بنشر ملفات عن زبائنها الأثرياء بما فيهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأوبرا وينفري، ونجوم سينمائيون وأمراء عرب وشخصيات أخرى.

وكشفت في تقرير نشرته، أمس السبت، أن ”القراصنة سربوا بالفعل ما يقارب من 69000 وثيقة سرية داخل ما يسمى بـ (الويب المظلم)“.