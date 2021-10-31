وزيرا خارجية أمريكا والسعودية يبحثان تطورات الأوضاع في السودان

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك وزارة الخارجية السعودية في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن اللقاء تناول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ومنها التطورات الأخيرة في السودان.

كما ناقش الوزيران سبل تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط إضافة إلى تنسيق جهود الدولتين في قضايا عالمية مثل قضية التغيرات المناخية وحماية البيئة وقضية الملف النووي الإيراني.

واستعرض وزيرا خارجية أمريكا والسعودية المبادرات التي تسهم في حماية الأرض ومنها مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".

وتختتم قمة مجموعة العشرين، التي انطلقت أمس السبت فعالياتها اليوم الأحد، بعدما شهدت لقاءات جماعية وثنائية بين قادة ووزراء خارجية الدول المشاركة.

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