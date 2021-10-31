شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أحد عناصر داعش وإصابة آخر غرب محافظة كركوك بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد مصدر أمني عراقي مقتل أحد عناصر "داعش" وإصابة آخر غرب محافظة كركوك.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن المصدر قوله: إن عناصر الفرقة الآلية تمكنت من قتل عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي وأصابت آخر قرب ناحية الرياض غرب كركوك.

وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، القبض على أحد الإرهابيين الذين قاتلوا مع تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة الأنبار.

وذكرت الخلية ـــ في بيان صحفي ـــ أنه"استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي أكدت مسعى أحد الإرهابيين للدخول إلى قضاء الرطبة بالأنبار، وعلى ضوء ذلك تم إلقاء القبض عليه خلال تواجده على الطريق الرابط بين الرمادي والرطبة".

وأضاف البيان انه " تم القاء القبض على الإرهابي بتهم الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، ومشاركته في المعارك ضد القوات الأمنية العراقية، حيث إنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة (4) إرهاب".

وكانت مديرية استخبارات وأمن بغداد قد أعلنت أمس السبت القبض على أربعة مطلوبين أحدهم إرهابي في العاصمة بغداد.