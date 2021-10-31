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«الكهرباء» توضح سبب قطع الخدمة عن «مسجد» في الرياض

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الشركة للكهرباء، مساء اليوم الأحد، سبب انقطاع التيار الكهربائي عن أحد المساجد في مدينة الرياض.

وقالت الشركة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، “أنه أثناء المسح الميداني تمهيدا لإيصال الخدمة الكهربائية للمسجد، تم اكتشاف تعدٍّ على الشبكة وتوصيل للخدمة إلى المسجد بطريقة غير نظامية وغير مأمونة، وهو ما يتنافى مع أنظمة السلامة، ويشكل خطرا على الأرواح والممتلكات”.

وأضافت الشركة أنها تواصلت مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتم التعامل مع الوضع حسب الأنظمة المتبعة، حرصا على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان للأرواح والممتلكات”.

ودعت الشركة، وفقا لما ورد في البيان، جميع مشتركيها إلى التعاون معها في تحقيق ذلك.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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