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شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: استدعاء 1000 مكيف سبليت من هذا النوع.. واسترداد مبلغ الشراء نقداً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، استدعاء 1000 مكيف سبليت من نوع DANHOME 2019، لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
وأشارت إلى أنه سيتم التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمكيف من خلالrecalls.saثم التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني الصيانة لسحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقداً.
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