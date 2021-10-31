شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الداخلية»: بدء إصدار تراخيص مقار الحجر المؤسسي للقادمين من الخارج (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الداخلية، بدء إصدار التراخيص لمقار الحجر المؤسسي للقادمين من خارج المملكة، وتحديدا من الدول التي لم يعلق القدوم منها من عمالة الشركات غير المحصنين.

وشدد متحدث الداخلية على استمرار تعليق السفر لدول الخليج باستخدام الهوية الوطنية.

وأكد على استمرار تطبيق المخالفات بحق المخالفين في ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.

وبلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (742) مخالفة، وذلك للفترة من 18 / 3 / 1443هـ حتى 24 / 3 / 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (270)، ومنطقة مكة المكرمة بـ (208)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (80)، تلتها المنطقة الشرقية (65)، ثم منطقة حائل بـ (55)، ومنطقة تبوك (40)، فمنطقة الباحة بـ (12)، ومنطقة عسير بـ (8)، ومنطقة القصيم بـ (3)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (1)، فمنطقة الجوف بـ (0)، ومنطقة جازان بـ (0)، ومنطقة نجران بـ (0).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.