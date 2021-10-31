شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: مقتل 218 عنصراً إرهابياً وتدمير 24 آلية عسكرية حوثية خلال 72 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية باليمن”، اليوم الأحد، عن تنفيذ 57 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثيين الإرهابية، وذلك خلال الـ72 ساعة الماضية. وأوضحت قوات التحالف أن عمليات الاستهداف أسفرت عن تدمير 24 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 218 عنصراً إرهابياً.

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