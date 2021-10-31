بلينكن يصف المحتجين السودانيين بـ"الشجعان"

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب بلينكن، على "تويتر"، اليوم الأحد: "تعرب الولايات المتحدة عن إعجابها بما يفعله ملايين السودانيين الشجعان، الذين خرجوا، أمس السبت، في احتجاجات سلمية للتعبير عن تطلعاتهم في تحقيق الديمقراطية في السودان".

وتابع: "ندعو أفراد القوات الأمنية إلى احترام التزاماتهم الخاصة باحترام حقوق الإنسان ونعرب عن تعازينا لأسر الضحايا الذين سقطوا أو أصيبوا بجروح خلال الاحتجاجات".

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي على أهمية إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين على الفور.

وشهدت العديد من المدن السودانية مظاهرات احتجاجية، أمس السبت، دعا لها المعارضون للإجراءات التي اتخذها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش.

يذكر أن إجراءات البرهان التي أعلن عنها الأسبوع الماضي شملت حل الحكومة المدنية والمجلس الانتقالي.

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