نفتالي بينيت: نخوض حربا باردة مع إيران وسنعمل دوما ضدها

دبي - محمود عبدالرازق - وأجرت صحيفة التايمز، اليوم الأحد، حوارا مع بينيت تابعته صحيفة معاريف العبرية، أكد من خلالها أن بلاده تعمل ضد إيران، دوما، وبأن إسرائيل تخوض حربا باردة معها، مؤكدا أن لدى بلاده خططا هجومية ضد المنشآت النووية الإيرانية.

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وأوضح بينيت أن إيران تعيش أكثر نقاطها تقدما بشأن تخصيب اليورانيوم، لكن بلاده تعمل على عدم تمكن إيران من الوصول إلى عتبة "دولة نووية"، في وقت تعمل فيه إسرائيل دوما على تعزيز قدراتها العسكرية، الهجومية والدفاعية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في حواره، الذي انصب في غالبيته، على الملف الإيراني، أن بلاده ستقوم وستعمل على تحديث خططها الهجومية ضد المنشآت النووية الإيرانية، لافتا إلى أن إسرائيل تكرس جهودها أو كل طاقاتها للعمل ضد إيران.

سبق وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن بلاده ستجد طرقا أخرى لمحاسبة إيران على انتهاكاتها النووية.

وأوضح بينيت خلال كلمة بالمؤتمر السنوي الدبلوماسي العاشر لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أنه يتوقع أن تقوم القوى الدولية بمحاسبة إيران.

ولفت إلى أن الطريق السلمي لتلك المحاسبة، سيكون تقديم انتهاكات إيران إلى مجلس الأمن، مستطردا بقوله "لكن إسرائيل لديها طرق أخرى لمحاسبة إيران أيضا".

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