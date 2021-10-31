شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: توافد عدد كبير من المواطنين لتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عدد من مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا بعدد من الولايات التونسية إقبالا كبيرا من المواطنين الذين يتوافدون لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، وفق موقع تونس الرقمية.

يذكر أن نسبة الإقبال على التّلقيح قد ازدادت خاصة بعد الأمر الرئاسي الذي ورد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية والذي ينص على ضرورة الاستظهار بجواز تلقيح للدخول إلى عديد الفضاءات العمومية وكذلك لمباشرة العمل.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية مؤخرا عن جملة من الشروط الجديدة لقبول الوافدين على تونس عبر المعابر الحدودية، وذلك على خلفية تطور الوضع الوبائي العالمي المتعلق بجائحة كوفيد 19، وارتفاع عدد الحالات الإيجابية والوفيات ببعض البلدان، وظهور سلالة فرعية من متحور "دلتا"، وفق إذاعة شمس التونسية.

وتشمل الشروط، إجبارية إظهار شهادة في إجراء تحاليل RT-PCR على جميع الوافدين على المعابر الحدودية بما في ذلك الذين استكملوا التلقيح.

وإجبارية الحجر الصحي بإحدى المراكز المعدة للغرض لجميع الوافدين الذين لم يستكملوا التلقيح بما في ذلك القادمين عبر رحلات سياحية.

وبناء عليه، فإنه سيتم بداية من الجمعة المقبل العمل بالإجراءات تشمل ضرورة إظهار الشهادة السلبية RT-PCR

وعلى جميع الوافدين ‘ظهار شهادة تثبت النتيجة السلبية لاختبار RT-PCR مرفوقة برمز الاستجابة السريعة QR-CODE على ان لا يتجاوز تاريخ اجراء الاختبار 72 ساعة عند التسجيل للسفر.