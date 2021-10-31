شكرا لقرائتكم خبر عن مطار عدن يستأنف حركة الرحلات وسط انتشار أمنى بعد التفجير الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل اليمنية، اليوم الأحد، أن الحركة الجوية في مطار عدن الدولي مستمرة وبصورة طبيعية وأن رحلات الطيران منتظمة، وذلك غداة الانفجار الإرهابي الذي حدث بالقرب من بوابة المطار الخارجية، وفق وكالة سبأ.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن مطار عدن يعمل بصورة طبيعية في ظل الانتشار الأمني في محيطه.

وأضاف البيان، إن مثل تلك الانفجارات والحوادث الإرهابية المعروفة والمكشوفة أهدافها لن تثني المطار أو المؤسسات والمصالح والشركات التابعة للوزارة عن القيام بأداء المهام الموكلة إليها وتقديم خدماتها للمواطنين، بل ستزيدها عزيمة وإصرارا للاستمرار في عملها.

وإيقاف رحلات الطيران، إلا ان السيارة المفخخة انفجرت بعيداً عن المطار مما تسبب بحدوث خسائر كبيرة في أرواح وممتلكات المدنيين.

ومساء أمس، انفجرت سيارة مفخخة نوع (هايلوكس)، بالقرب من حاجز التفتيش الأول لدخول مطار عدن الدولي في مدينة خور مكسر، أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصاً بينهم أطفال ونساء كانوا متواجدين بالقرب من موقع الانفجار.