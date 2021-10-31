شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين الهجوم على مطار عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار عدن مساء السبت، وأسفر عن سقوط 12 قتيلاً وإصابة العشرات.

وبحسب بيان صادر عن جامعة الدول العربية، شدد المصدر على أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تستهدف زعزعة الثقة في الحكومة اليمنية التي تتخذ من عدن مقراً مؤقتاً لها، وتكشف عن غياب المعايير الأخلاقية لدى الطرف الذي يُمارسها.

وأشار المصدر المسئول إلى أن هجمات الحوثيين تستهدف أبناء الشعب اليمني بكافة أطيافه وبلا تمييز، مُعرباً عن تضامن الجامعة مع اليمنيين في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية والعمليات التخريبية.