شكرا لقرائتكم خبر عن هل السفر عن طريق الهوية الوطنية مازال معلقاً؟.. متحدث «الداخلية» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد متحدث وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، أن السفر عن طريق “الهوية الوطنية” ما زال معلقاً.

وأوضح الشلهوب خلال مؤتمر بحث مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أن جميع الإجراءات الخاصة بكورونا تعلن أولاً بأول عبر منصات وزارة الداخلية، وكذلك ما ينشر عبر وكالة الأنباء السعودية.

وأشار إلى أنه عند وجود أي تحديث بهذا الشأن سوف يعلن على الفور عبر المنصات الرسمية.