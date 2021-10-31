شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» تعلن نتائج الربع الثالث من ميزانية 2021 .. 243 مليار ريال إيرادات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، التقرير الربعي الثالث لأداء الميزانية العامة للدولة لعام 1442- 1443هـ (2021م). وجاءت النتائج الفعلية لأداء الميزانية للربع الثالث من السنة المالية 1442هـ-1443هـ (2021): كالتالي: -الإيرادات: 243.38 مليار ريال – المصروفات: 236.69 مليار ريال – الفائض: 6.68 مليار ريال ووصلت الإيرادات النفطية إلى 147.9 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2021، بينما وصلت الإيرادات غير النفطية إلى 95.406 مليار ريال. للاطلاع على نتائج الربع الثالث من ميزانية 2021 (اضغط هنا)

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