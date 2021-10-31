السماح بقدوم المعتمرين من خارج المملكة عبر جميع المنافذ باستثناء «جديدة عرعر»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صدر قرار الجهات المختصة في المملكة، بالسماح بقدوم المعتمرين القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية والدولية والبحرية والبرية باستثناء منفذ جديدة عرعر لهذا الموسم. ووجه وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة، عبدالعزيز وزان، في تعميم للجهات المختصة وشركات العمرة بالمملكة بالاستعداد لاستقبال المعتمرين. وشدد التعميم على ضرورة تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية لجائحة كورونا واتخاذ اللازم.

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