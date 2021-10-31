الاتحاد الأوروبي: ندين الهجوم الإرهابي في عدن

دبي - محمود عبدالرازق - ووصفت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن التفجير بـ "الهجوم الإرهابي"، وذلك في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد.

© Sputnik . Southern Transition Council

وقالت: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم السبت في عدن".

وتابعت: "نشعر بالصدمة والحزن جراء خسائر الأرواح المتواصلة دون معنى"، مضيفة: "يقدم الاتحاد الأوروبي تعازيه لأسر الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن أن تنفيذ اتفاق الرياض يمثل أولوية قصوى بالنسبة لها.

وتسبب الانفجار الذي وقع بالقرب من البوابة الرئيسية للمطار الموجود في مديرية خور مكسر شرق عدن في مقتل 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

ويشهد اليمن صراعا دمويا بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والتي يدعمها التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين جماعة "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ سنوات.

© Sputnik توزع القوى في اليمن

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار اليمن الآن عبر سبوتنيك