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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن تسجيل حالة وفاة واحدة بـ«كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.
وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 36 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي من خلال إنفوجرافيك اليوم الأحد كالتالي:
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