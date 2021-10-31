شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» يحذر من برمجيات خبيثة في تحديث متصفح «جوجل كروم» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأحد، تحذيرا أمنيا بخصوص تحديث أمني في متصفح جوجل كروم، موضحا أن مستوى الخطورة عال.
وأوضح “المركز” أن جوجل أصدرت تحديثا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح كروم لأنظمة(Linux, Mac, Windows ) لكن ذلك التحديث يؤدي للعديد من التهديدات الأمنية.
ومن هذه التهديدات، أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ “عدم التحقق من صحة مدخلات المستخدم، وبرمجيات خبيثة”.
وأوصى المركز باتخاذ الإجراءات الوقائية، وذلك بتحديث المتصفح إلى نسخة (95.0.4638.69) حيث أصدرت جوجل توضيحًا للتحديث اللازم عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
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