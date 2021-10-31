شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سائق شاحنة يقود بطريقة متهورة وسرعة عالية على طريق بجدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط سائق شاحنة كان يقود بسرعة عالية وتهور على أحد الطرق السريعة بجدة.

جاء ذلك تفاعلاً من المرور مع مقطع فيديو نشره أحد المغردين على موقع “تويتر”، يوثق قائد الشاحنة وهو يسير بها بسرعة عالية تصل إلى أكثر من 120 كلم في الساعة، ويتجاوز عدداً من المركبات على الطريق.

وأكدت إدارة المرور أنه جرى ضبط قائد الشاحنة وإحالته للهيئة المرورية، وذلك لتطبيق العقوبات المقررة في النظام بحقه.