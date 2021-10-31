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أطعمة تساعد جسمك على مقاومة نزلات البرد

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أطعمة تساعد جسمك على مقاومة نزلات البرد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية المتخصصة في الأخبار الصحية، بأن هناك العديد من الأطعمة الغنية بالفيتامينات تساعد في محاربة نزلات البرد.

 

يعتبر البرتقال والليمون من الأطعمة الغنية بالفيتامينات، وتحتوي ثمرة البرتقال على 60 ملليجراما من فيتامين C، وعصير الليمون حوالي 53 جراما، ومن الأفضل شرب البرتقال معصورا طازجا كعصير والليمون مع الماء الساخن ومحلى بالعسل.

 

كما تعتبر الطماطم من الأطعمة الغنية بفيتامين C، سواء كان ذلك في شكل عصير أو في صلصة الأطعمة.

 

ويحتوي الأناناس على ما يقرب من 80 ملليجراما من فيتامين C، ومن الأفضل تناول شرائح الأناناس طازجة كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى الموسلي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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