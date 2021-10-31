الأمم المتحدة توجه رسالة للجيش السوداني بعد احتجاجات السبت

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الأمين العام للمنظمة الدولية في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "شاهدنا في السودان يوم السبت شجاعة الكثير من الشعب الذين تظاهروا سلميا ضد الحكم العسكري".

وأضاف المسؤول الدولي: "على الجيش أن ينتبه. حان الوقت للعودة إلى الترتيبات الدستورية الشرعية".

ولفت إلى أن التقارير التي تتحدث عن أعمال العنف "مقلقة"، مطالبا بضرورة تقديم المتورطين في هذه الممارسات للعدالة.

​وشهدت العديد من الولايات والمدن السودانية يوم أمس السبت تظاهرات حاشدة للمطالبة بالحكم المدني ورفضا لإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

ودعا المعارضون لإجراءات القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان إلى تنظيم احتجاجات في أنحاء البلاد اليوم.

يذكر أن معارضي الإجراءات التي قام بها البرهان مؤخرا وتضمنت حل الحكومة المدنية، قد دعوا إلى احتجاجات على مستوى البلاد يوم السبت للمطالبة بإعادة الحكومة.