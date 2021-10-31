"النواب المصري" يوافق مبدئيا على قانون حماية وتأمين المنشآت العامة

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
ويتضمن القانون أن تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، مع عدم الإخلال بدور الجيش في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
ويشمل ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية، إضافة إلى شبكات الطرق والكباري والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها.
ويتضمن القانون خضوع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها لاختصاص القضاء العسكري.
ولفت موقع "مصراوي" إلى أن مشروع القانون ينص على أن يتم العمل به اعتبارا من 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
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