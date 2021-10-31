مستشار السيسي يكشف حقيقة استخدام "سم العقرب" في علاج كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المسؤول الصحي المصري إنه ينبغي تجريب أي علاج على مجموعة من الأشخاص ورصد التأثير الإيجابي والسلبي عليهم قبل استخدامه، مؤكدا أن هذه الخطوات لم تحدث حتى الآن مع سم العقرب.

وأوضح عوض تاج الدين أن هذه الطريقة هي المستخدمة في أي تجربة إكلينيكية تتعلق بدواء أو عقار جديد، بحسب صحيفة "الوطن".

وبين أنه في حال نشر هذا الأمر في مجلة علمية أو مؤتمر علمي تبدأ دراسة تأثيراته.

ولفت تاج الدين إلى أن "سم العقرب" قد يسبب الوفاة للشخص الذي يحقن به، موضحا أن الحقن بسم العقرب أمر خطير.

واعتبر أن مخاوف المواطنين من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا المستجد، تخوفات مشروعة.

وقال إن التخوفات من اللقاحات كانت بنسبة كبيرة في بداية الأمر، لكنها تراجعت مع توفير الدولة للقاحات، معتبرا أن المواطن هو من يسعى الآن للحصول عليها.

وأشار إلى وضع الإجراءات الاحترازية وتوجيه الرئيس بتطعيم طلاب الجامعات والعاملين بها والعاملين بالمدارس.