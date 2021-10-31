الخارجية اللبنانية: نرحب بالبيان العماني وحريصون على "أفضل علاقات" مع الخليج

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب البيان الذي نشرته وزارة الخارجية اللبنانية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فقد رحبت بالبيان العماني معربة عن تقديرها لدور عمان.

وقالت: "ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية العُمانية والذي أعربت فيه عن أسفها العميق لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية والجمهورية اللبنانية".

ولفتت الخارجية اللبنانية إلى أن البيان العماني دعا "الجميع إلى ضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم بما يحفظ للدول، وشعوبها الشقيقة مصالحها العليا في الأمن والإستقرار والتعاون القائم على الإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلي".

وأكد بيان وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية على حرص لبنان الشديد على أفضل العلاقات مع إخوانه الخليجيين والعرب.

وكانت سلطنة عمان قد أعربت في بيان لها عن أسفها من الأزمة بين عدد من الدول العربية ولبنان مؤخرا، داعية إلى ضبط النفس وعدم التصعيد.

وقالت الخارجية العمانية، في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية على "تويتر"، إن السلطنة "تعرب عن أسفها العميق لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية والجمهورية اللبنانية".

يشار إلى أن أزمة كبيرة بين لبنان ودول الخليج العربي، قد نشبت عقب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، أكد فيها أحقية جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين، في الدفاع عن نفسها ضد ما أسماه الهجمات التي يقوم به التحالف السعودي الإماراتي.

وردا على تلك التصريحات التي أكد الرئيس ميشال عون أنها كانت قبل تولي قرداحي الوزارة، قامت المملكة العربية السعودية بطرد السفير اللبناني واستدعاء سفيرها في بيروت، وإلغاء دخول الواردات اللبنانية إلى البلاد، كما استدعت بعض الدول الخليجية سفراء لبنان بها وأبلغتهم احتجاجا شديدا على تلك التصريحات.

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