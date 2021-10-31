شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الجديد..جورج قرداحى: استقالتى من الحكومة غير واردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي؛ أن استقالته من الحكومة غير واردة. وفق حديثه لقناة الجديد اللبنانية.



برنت سكرين جورج قرداحى

جاء ذلك بعد تأكيدات وزير الخارجية اللبنانى عبدلله بوحبيب، بإن وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحي قال إن مصلحة لبنان قبل مصلحته، لكنه يتشاور لاتخاذ قراره الأخير، مؤكدا أنه لم يُطلب منه الاستقالة، وأضاف وزير الخارجية اللبنانى أنه من غير الوارد أن يحجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة في هذا التوقيت، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول حل الأزمة مع الحفاظ على مصلحة لبنان وصداقته مع دول الخليج.

وأكد بو حبيب أن رئيس الوزراء اللبنانى أكد مرارا على أن الحكومة لن تستقيل وسنواصل معالجة الأزمة، مع التأكيد على حرص لبنان على بقائه فى الصف العربى، وأن الجهات الدولية التي تواصل معها رئيس الحكومة، طلبت منه عدم التفكير بالاستقالة.