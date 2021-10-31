شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يبحث مع رئيس تحالف "تقدم" التطورات السياسية بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأحد، مع رئيس تحالف "تقدم" محمد الحلبوسي الأوضاع العامة والتطورات السياسية في البلاد، والانتخابات التشريعية.
وأكد الجانبان وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وتوحيد الصفوف واللجوء إلى الحوار في حلّ المشاكل والاختلافات في وجهات النظر، وحماية المسار الديمُقراطي والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية، وأهمية تضافر الجهود من أجل الانطلاق نحو تلبية تطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشيّة والخدمية.