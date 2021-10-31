شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يبحث مع رئيس تحالف "تقدم" التطورات السياسية بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأحد، مع رئيس تحالف "تقدم" محمد الحلبوسي الأوضاع العامة والتطورات السياسية في البلاد، والانتخابات التشريعية.