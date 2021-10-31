"لابز" خدمة جديدة من تويتر.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أصبح بإمكان مشتركي خدمة تويتر بلو الوصول إلى الخصائص الجديدة التجريبية قبل باقي المستخدمين من خلال خدمة "تويتر لابز".



وفي شهر يونيو/حزيران الماضي طرحت منصة التواصل الاجتماعي تويتر خدمتها الجديدة "تويتر بلو" أمام المستخدمين في أستراليا وكندا، أتاحت للمشتركين الوصول إلى خصائص وخدمات حصرية مقابل اشتراك شهري يعادل 3 دولارات أمريكية.

وتسمح خدمة "تويتر لابز" للمستخدمين بتثبيت المحادثات على قمة رسائلهم المباشرة، وتحميل فيديوهات تصل مدتها إلى 10 دقائق، على الرغم من إمكانية تغيير ما هو متاح.

وبحسب رسالة نشرتها شركة تويتر فإن "خصائص لابز تتغير باستمرار وقد تصبح متاحة لكل مستخدمي موقع تويتر، وقد يتم حذفها أو توفيرها فقط لمشتركي تويتر بلو".

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن مشتركي تويتر بلو يمكنهم بالفعل تنظيم مفضلاتهم في مجلدات وتحويل مواضيع المحادثة إلى نصوص سهلة القراءة في وضع القراءة.

وبحسب الموقع، فإنه يمكن أيضا استخدام زر تراجع والذي يتيح لهم 30 ثانية لمرجعة أي تغريدة وتعديلها قبل بثها. وهذه خاصية طال انتظار مستخدمي تويتر لها.

وتعتبر خدمة تويتر لابز وسيلة جديدة لجذب المزيد من المستخدمين إلى خدمة تويتر بلو مدفوعة الأجر، بهدف زيادة إيرادات الشركة.

وحتى الآن لم تكشف شركة تويتر عن الجدول الزمني لتوفير خدمة تويتر بلو خارج أستراليا وكندا حتى الآن.