البطريرك الماروني في لبنان يدعو لاتخاذ "خطوة حاسمة" لحل الأزمة مع دول الخليج

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "إم تي في" اللبنانية عن الراعي قوله في عظة قداس الأحد تعليقا على الأزمة: "نتطلع إلى أن يتخذ كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل معني بالموضوع خطوة حاسمة تنزع فتيل تفجير العلاقات اللبنانية الخليجية وندعو لهذا الموقف الحاسم دفاعاً عن لبنان واللبنانيين".

واعتبر البطريرك الماروني أن "أهم إنجاز للقوى السياسية هو عدم انجرارها في لعبة الدول ولا سيما في هذه المرحلة الإقليمية الدقيقة".

وشدد الراعي على "وجوب إيلاء المصلحة الوطنية الاعتبار الأول"، مؤكداً على "وجوب الالتفات لهموم الناس في ظل الأوضاع الصعبة".