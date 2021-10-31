مستشار الرئيس المصري يكشف البديل للمتخوفين من تلقي اللقاح... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وفي حين أكد تاج الدين مشروعية التخوفات من تلقي اللقاح، شدد على أن الخدمات الحكومية بكل تنويعاتها، لن يتم التعامل فيها إلا للمواطنين الذين تلقوا اللقاح، سواء كانوا موظفين أو جمهورا يتعامل مع تلك المصالح والخدمات الحكومية، وقال: "مفيش تعامل لأي جهة حكومية إلا مع الأشخاص الحاصلين على التطعيم".

تصريحات مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الصحية جاءت خلال مداخلة له، اليوم الأحد، على إحدى الفضائيات المصرية.

وقال تاج الدين إن البديل لأولئك الذين لا يريدون تلقي اللقاح هو أن يقوموا بعمل مسحة "بي سي آر" مرتين أسبوعيا، حتى يتمكنوا من التعامل مع الخدمات والمصالح الحكومية للدولة، مشددا على أن الدولة ستقوم بتطعيم كافة موظفيها وطلاب الجامعات والعاملين فيها.

ومع ذلك أكد تاج الدين زيادة نسبة الإقبال على تلقي اللقاحات بعد توافرها، قائلا: "مع توافر اللقاحات أصبح المواطنون يسعون للحصول عليها، مع طمأنة الدولة للمواطنين ووضع الإجراءات الاحترازية".

وأوضح أن تسهيلات تلقي اللقاح كبيرة، خاصة لكبار السن، حيث قال: "يمكن الاتفاق تلفونيًا على تلقى اللقاح في بالمنزل لكبار السن".

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