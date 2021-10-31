هل استوردت مصر شحنات من الموز الفاسد؟

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنه لا صحة لتلك الأخبار، وشددت على أن كافة المحاصيل الزراعية والشحنات الغذائية التي يتم استيرادها من الخارج والمتواجدة في الأسواق المصرية، بما فيها فاكهة الموز، سليمة وآمنة، وتطابق المواصفات القياسية لمعايير السلامة والصحة.

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وبينت وزارة الزراعة المصرية أن كل الشحنات الغذائية المستوردة تخضع للرقابة والفحص من جانب إدارة الحجر الزراعي المصري، وكذلك من هيئة سلامة الغذاء.

وتابعت أنه يتم رفض الشحنة المستوردة بالكامل في حال رصد أي عينة إيجابية لا تتطابق مع المواصفات الدولية.

وكانت انتشرت في الشهر الماضي شائعة تتعلق بانتشار الملح الفاسد في مصر، وهو ما نفته الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر.

وذكرت أن كافة الأطعمة المتداولة في السوق المصري، بما في ذلك الملح، آمنة وصحية وصالحة للاستهلاك، وتتوافق مع جميع المعايير، وتخضع للتفتيش والرقابة المنتظمين في جميع المراحل الإنتاجية.

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