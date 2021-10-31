مسؤول مصري: إغلاق فندق "إيه إم سي رويال" حتى إشعار آخر

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء ذلك بعد أن تبين أن فندق "أيه إم سي رويال"، حيث أصيب 40 سائحًا روسيًا بالتسمم، يواصل قبول الحجوزات".

وقال موظفو الفندق حين سؤالهم عن توفر غرف: "لم يعد من الممكن حجز غرفة لهذا اليوم، ولكن ابتداءً من الغد سيكون ذلك ممكناً".

ورد الفندق على طلب للتعليق على أنباء عن إصابة سائحين بالتسمم "نحن نعمل ولا توجد مشاكل".

وكانت السفارة الروسية بالقاهرة قد أبلغت في وقت سابق أن الأطباء يخططون لإخراج السائحين المتسممين الذين نقلوا إلى مستشفى في الغردقة المصرية يوم الأحد.

وأصيب معظمهم بالمرض الليلة الماضية، في صباح يوم السبت بدأ نزلاء الفندق في دخول المستشفى، في المجموع، وفقًا لصابيروف، تم نقل 20-30 شخصًا إلى المستشفى حيث يغانون ارتفاع درحات الحرارة.

​كما أصيبت زوجته، الموجودة في المستشفى، يلينا سيرغييفنا، بالمرض في اليوم الثالث من إقامتها في الفندق، حيث ظهر الغثيان والقيء والإسهال والوهن العام والحمى الشديدة، وتقدمت المرأة بطلب بوليصة طبية إلى شركة تأمين.

وبحسب قولها، فإن: "السلطات تخطط لفتح قضية جنائية ضد الفندق فيما يتعلق بالظروف غير الصحية".

وفتحت مصر حدودها في الوقت الحاضر للسياح الأجانب، وتم استعادة الرحلات الجوية من روسيا مع المنتجعات المصرية في الغردقة وشرم الشيخ، حيث يمكن للأجانب، الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا دخول البلاد دون اختبارات "بي سي أر"، بشرط أن يقدموا شهادة التطعيم على الحدود.