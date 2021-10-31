شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد ندوة حول الزواج المبكر والقسرى للفتيات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد جامعة الدول العربية ندوة حول "الزواج المبكر والقسري للفتيات في المنطقة العربية" وذلك بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، غدا الاثنين، عبر المنصة الرقمية.

يشارك في أعمال الندوة الأليات المعنية بالطفولة في الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا حقوق الطفل في المنطقة العربية.

وصرحت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، بأن الندوة تأتي استكمالاً للتوصية التي صدرت عن المنتدى الإقليمي حول تمكين الفتيات في المنطقة العربية والذي عقد في ديسمبر الماضي لعام 2020 بهدف دراسة سبل حماية وتمكين النساء والفتيات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولوضع حد لظاهرة الزواج المبكر والقسري للفتيات.

وأضافت بأن الندوة ستعرض ورقة عمل حول "زواج الأطفال في المنطقة العربية: الواقع والمأمول"، بالإضافة إلى استعراض "الجهود الوطنية لدول الأعضاء حول أفضل الممارسات للحد من الزواج المبكر والقسري للفتيات.