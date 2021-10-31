شكرا لقرائتكم خبر عن أ.ش.أ: السعودية تدين التفجير الإرهابى فى مطار عدن الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، التفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهًا ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب، بل للشعب اليمني بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته.

وشددت الوزارة على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين، كما كانت منذ اليوم الأول، داعية كافة الأطراف لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة دولتهم.