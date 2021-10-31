الجامعة العربية تنظم اجتماعا للخبراء الحكوميين لإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف

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القاهرة - سامية سيد - تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بدء من الاثنين، ولمدة 3 أيام، اجتماع "فريق الخبراء الحكوميين المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان" برئاسة دولة الكويت، ومشاركة خبراء التربية وحقوق الإنسان بالدول الأعضاء.

وصرحت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن الاجتماع يأتي تنفيذا للتوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تحت البند المعنون "مشروع تحديث الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، والتي وافق عليها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (155) بالقرار رقم (8638) الصادر بتاريخ 9 مارس 2021، حيث خلصت اللجنة العربية الدائمة إلى الموافقة على مقترح المملكة المغربية بدمج - الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في خطة موحدة تحت مسمى "الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان" والترحيب بتكليف الجهات المختصة بالمملكة المغربية بإعداد المسودة الأولية للخطة الموحدة وإرسالها للأمانة العامة لتعميمها على الدول الأعضاء"، كما كانت اللجنة العربية الدائمة قد خلصت إلى "الموافقة على رئاسة دولة الكويت.

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع يندرج أيضا في إطار تنفيذ مضامين "الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان" المعتمدة في مارس 2019 على مستوى القمة، والمتضمنة في إطار الهدف الرابع المعنون "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان وتعميم المعايير الدولية بموجب التزامات الدول العربية" الدعوة إلى "تحديث وتنفيذ الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الانسان والخطة العربية للتربية على حقوق الانسان والدليل الإسترشادي الخاص بها على الصعيدين الوطني والإقليمي".

هذا، وسوف يعكف المشاركون في أعمال اجتماع "فريق الخبراء الحكوميين المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان" على النظر في مسودة الخطة التي تم إعدادها من قبل الجهات المختصة في المملكة المغربية، تمهيدا لرفعها في صيغتها النهائية إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، جهاز مجلس الجامعة المختص بقضايا حقوق الإنسان في الوطن العربي.