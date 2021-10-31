شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا وإيطاليا يجددان دعمهما لليبيا ذات سيادة وموحدة بدون تدخل أجنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - جدد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو دعمهما لليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة بدون تدخل أجنبي وبحكومة منتخبة ديمقراطيا.
جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد خلال لقائهما في روما على هامش مجموعة العشرين.
ولفتت الخارجية إلى أن بلينكن توجه بالشكر لقيادة إيطاليا لمجموعة العشرين هذا العام، إضافة إلى استعراضهما الجلسة العامة للحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإيطاليا المقرر انعقادها في واشنطن يوم 10 نوفمبر.