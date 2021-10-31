هدايا الكريسماس تنطلق إلى الفضاء.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

وصلت مركبة فضائية غير مأهولة تحمل هدايا "الكريسماس" إلى محطة الفضاء الدولية.



والتحمت المركبة الفضائية الروسية "بروجرس إم إس-18" بنجاح بوحدة "زفيزدا" أو "النجمة"، وفقا لما أذاعته وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس".

وكانت السفينة تحمل أيضا وبشكل أساسي الوقود والماء والطعام إلى جانب هدايا "الكريسماس" ورأس السنة الجديدة.

وكانت المركبة قد أقلعت، الخميس، من ميناء "بايكونور" الفضائي في كازاخستان في آسيا الوسطى.

وكان رائد الفضاء الروسي بيوتر دوبروف قد ذكر في وقت سابق إن الطاقم ينتظر طرودا ورسائل من الوطن.

ويقيم في الوقت الراهن في محطة الفضاء التي تحلق على ارتفاع 400 كيلومتر 7 رواد فضاء.

وكان من المفترض أن يغادر رائد الفضاء الألماني ماتياس مورير، الأحد، إلى محطة الفضاء الدولية. لكن بسبب سوء الأحوال الجوية أجلت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الرحلة حتى الأربعاء المقبل.