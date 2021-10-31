شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية فى السعودية وصحو فى الإمارات ومائل للحرارة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتباين درجات الحرارة فى منطقة الخليج حيث هناك فرص لسقوط امطار فى السعودية ، والطقس صحو إلى غائم الإمارات،بينما يكون مائل للحرارة فى الكويت.

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية ، أن تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير تمتد الى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الاجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد الى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض كذلك على أجزاء من منطقة حائل. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية .

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الاحد صحوا إلى غائم جزئياً رطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.. جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/ س و الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 11:05 والمد الثاني عند الساعة 20: 18 والجزر الأول عند الساعة 15: 01 والجزر الثاني عند الساعة 04:12 و بحر عمان يكون خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 18:24 والمد الثاني عند 06:54 والجزر الأول عند الساعة 12:47 والجزر الثاني عند الساعة 00:10.