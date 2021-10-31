شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحذر من ارتكاب هذه المخالفة على الطرق.. خسائر بالأراوح والممتلكات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جددت الإدارة العامة للمرور تحذيرها من استخدام أكتاف الطريق للتجاوز، محذرة من تسبب ذلك في خسائر بالأرواح والممتلكات.

وأوضحت عبر “إنفوجرافيك” على تويتر أن استخدام أكتاف الطريق للتجاوز يزيد من احتمالات وقوع حادث مروري، ويتسبب في إرباك حركة السير، وتعطيل سير مركبات الطوارئ.

وينص جدول المخالفات المرورية على عقوبة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفين، لمن يقود مركبته على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تُمنع فيها القيادة.