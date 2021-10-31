أمطار رعدية غزيرة تضرب عددا من المحافظات بمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تشهد بعض المحافظات المصرية منذ فجر اليوم الأحد أحوالا جوية سيئة، حيث تجمعت سحب رعدية في بعضها والبعض الآخر شهدت نزول أمطار غزير .



وتركزت الأمطار في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، وفي مدن السادات وبنها وعدد من مدن محافظتي البحيرة والدقهلية.

وتشهد مدن وقرى محافظة البحيرة الٱن موجة من الأمطار متفاوتة الشدة، على فترات متقطعة وخاصة المدن الساحلية، بينما انخفضت حدة الأمطار على باقي المدن والمراكز، وفي المدن الغربية "النوبارية - وادي النطرون"ـ تتعرض المنطقة لأمطار شديدة مصحوبة بالرعد والبرق مما تسبب فى خلو الشوارع والطرق من المارة.

كما يشهد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الآن أمطارا رعدية غزيرة وذلك بالقرب من وادي النطرون على الطريق السريع.

ورفعت غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور حالة الاستعدادات القصوى، تحسبا لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس.

وفي وقت سابق، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية تطور عاصفة متوسطية شبه استوائية في وسط البحر الأبيض متمركزة قبالة السواحل الليبية وتؤثر على مصر.