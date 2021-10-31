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المكسيك.. 325 حالة وفاة جديدة بكورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكسيك.. 325 حالة وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

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سجلت السلطات الصحية في المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية 325 حالة وفاة جديدة بفيروس في البلاد.

 

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الأحد، عن تسجيل 3478 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، ليرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و805765 إصابة والوفيات إلى 288276 منذ بدء الجائحة.

 

ويقول المسؤولون إن من المرجح أن الأرقام الرسمية لا تمثل سوى عدد قليل جدا من إصابات ووفيات كوفيد-19، نظرا لعدم إجراء اختبارات على نطاق واسع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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