السلطات الصحية المصرية تغلق فندقا في الغردقة بعد تسمم سياح روس

دبي - محمود عبدالرازق - وقال القنصل الروسي في الغردقة، فيكتور فوروبايف، لوكالة "سبوتنيك" إن "السلطات الصحية المصرية قررت إغلاق فندق إيه إم سي رويال في الغردقة لمدة 48 ساعة، بعد نقل سياح إلى المستشفى بسبب التسمم، كما تم نقل المقيمين فيه إلى فندق آخر".

وأكد الدبلوماسي أن القنصلية الروسية تعمل على معرفة حيثيات ما حدث.

ونُقل أمس السبت نحو 30 سائحا روسيا إلى المستشفى، جراء تعرضهم لحالات تسمم.

وقال عزت صابيروف، وهو أحد أقرباء السياح الروس المقيمين في الغردقة لسبوتنيك، إن عددا من السياح الروس معظمهم أطفال تعرضوا لحالات تسمم بأحد فنادق مدينة الغردقة المصرية، مشيرا إلى نقل نحو 30 شخصا إلى المستشفى.