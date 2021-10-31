الارشيف / اخبار الخليج

السلطات الصحية المصرية تغلق فندقا في الغردقة بعد تسمم سياح روس

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وقال القنصل الروسي في الغردقة، فيكتور فوروبايف، لوكالة "سبوتنيك" إن "السلطات الصحية المصرية قررت إغلاق فندق إيه إم سي رويال في الغردقة لمدة 48 ساعة، بعد نقل سياح إلى المستشفى بسبب التسمم، كما تم نقل المقيمين فيه إلى فندق آخر".

وأكد الدبلوماسي أن القنصلية الروسية تعمل على معرفة حيثيات ما حدث.

ونُقل أمس السبت نحو 30 سائحا روسيا إلى المستشفى، جراء تعرضهم لحالات تسمم.

وقال عزت صابيروف، وهو أحد أقرباء السياح الروس المقيمين في الغردقة لسبوتنيك، إن عددا من السياح الروس معظمهم أطفال تعرضوا لحالات تسمم بأحد فنادق مدينة الغردقة المصرية، مشيرا إلى نقل نحو 30 شخصا إلى المستشفى.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا