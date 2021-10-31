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الرئيس الجزائرى يترأس غدا اجتماعا للحكومة لبحث مواضيع متعلقة بالعدالة والتعليم

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القاهرة - سامية سيد - يترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء لدراسة والتصديق على عدد من مشاريع القوانين الخاصة بالعدالة والتعليم العالي.

 

وأوضحت رئاسة الجمهورية الجزائرية - في بيان السبت - أن الاجتماع سوف يخصص لدراسة والتصديق على مشاريع قوانين، تتعلق بقطاعَيْ العدالة والتعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن بحث المسائل ذات الصلة بالاهتمامات اليومية للمواطن.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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