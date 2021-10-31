شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يترأس غدا اجتماعا للحكومة لبحث مواضيع متعلقة بالعدالة والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء لدراسة والتصديق على عدد من مشاريع القوانين الخاصة بالعدالة والتعليم العالي.

وأوضحت رئاسة الجمهورية الجزائرية - في بيان السبت - أن الاجتماع سوف يخصص لدراسة والتصديق على مشاريع قوانين، تتعلق بقطاعَيْ العدالة والتعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن بحث المسائل ذات الصلة بالاهتمامات اليومية للمواطن.