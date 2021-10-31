شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بالخليل.. والاحتلال الإسرائيلى يعتقل طفلا بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتدى مستوطنون إسرائيليون، السبت، على مواطنين فلسطينيين في البلدة القديمة بمدينة الخليل.

وقال شهود عيان إن المستوطنين، الذين يحتفلون بعيد "سبت سارة" اليهودي، رشوا غاز الفلفل في وجه فتى، ما أسفر عن إصابته بحروق، واعتدوا على عائلته بالألفاظ النابية، وإلقاء القاذورات بحماية من قوات الاحتلال.

وفي القدس، اعتقل جنود الاحتلال الطفل داوود محمود العامودي بعد الاعتداء عليه قرب باب العامود، وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها في محيط ساحة باب العامود.