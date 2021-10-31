شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا بالدول العربية: انخفاض كبير فى الإصابات فى الكويت وارتفاع طفيف بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الكويت انخفاضا كبيرا في الإصابات اليومية لفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ففي الكويت أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 412653 ، كما تم تسجيل 34 شفاء حالة ليرتفع الإجمالي إلى 409826 حالات، فيما لم تسجل أية حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس ليستقر إجمالي عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا 2461 وفاة.

وفي الاردن ، سجلت وزارة الصحة، اليوم السبت، 1022 إصابة و12 حالة وفاة، وتماثل 1372 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 860818 إصابة ، والوفيات إلى 11028 وفاة، والشفاء إلى829089حالة شفاء .

وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة المغربية 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 945960 حالة، بالإضافة إلى تسجيل سبع حالات وفاة ليبلغ مجموع الوفيات 14ألف و667 ، فيما ارتفع إجمالي المتعافيين إلى926393 حالة .

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 88 إصابة جديدة و٥ حالات وفاة، وتعافي 69 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 206358 حالة، والوفيات إلى 5.918 حالة، والشفاء إلى 141601 حالة.