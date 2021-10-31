شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تضرب مناطق شمالى العراق وشوارع أربيل تغرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدن إقليم كردستان العراق، موجة أمطار غزيرة على عكس بقية المحافظات العراقية التي تشهد في الأيام الأخيرة هطولا قليلا للأمطار، بحسب "روسيا اليوم".

وضربت محافظة أربيل وهي عاصمة إقليم كردستان، فيضانات كبيرة في عدد من شوارعها وقراها السكنية الحديثة، مما دفع السلطات هناك إلى الدخول في حالة طوارئ لمساعدة المدنيين الذين علقوا في بعض الأماكن.

وفي محافظة السليمانية أيضا، غرقت بعض شوارع مدنها مع بدء هطول الأمطار بموجات كبيرة بعد عصر اليوم، ومن المتوقع أن يستمر تساقط الأمطار في مدن إقليم كردستان العراق بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.

يذكرأن، أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية ايفان فائق جابرو، عن تخصيص رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى منحة قدرها عشرة ملايين دينار لكل عائلة شهيد ومليون لكل عائلة نازحة بمحافظة ديالى.